4 #وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

4 #وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

2019/09/26
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تخطيط ودعم الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).

– أخصائي تنمية الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

– مشرف التصميم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

– محلل أول عمليات خدمة العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق، أو نظم المعلومات الإدارية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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