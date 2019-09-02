40 #وظيفة للجنسين بشركة لاندمارك العربية بالرياض والخبر

المواطن - الرياض

أعلنت شركة لاند مارك العربية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 40 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بفروع الشركة بمدينتي (الرياض، والخبر)، بمسمى (بائع) من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- بائع (للجنسين – العدد 20 وظيفة) (الخبر).

2- بائع (للجنسين – العدد 20 وظيفة) (الرياض).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

الوصف الوظيفي:

– بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات واستخداماتها وأسعارها، وتولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء.

المهام الوظيفية:

1- التعامل مع مدفوعات العملاء: تولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء، ومعالجة طلبات استبدال المنتجات، والمرتجعات وفقاً للسياسة المتبعة.

2- مراقبة مستويات المخزون: مراقبة مستويات المخزون والحفاظ على ترتيب المتجر، وإصدار طلبات لشراء المنتجات، والتعامل مع المنتجات الواردة.

3- تقديم المشورة للعملاء: توفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات، والاستخدامات، والأسعار.

4- بيع المنتجات: بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء.

المميزات:

1- الراتب 4,000 ريال.

2- مكافأة سنوية.

3- عمولات.

4- دورات تدريبية.

5- خصم 20% للموظف داخل معارض الشركة.

6- تطوير وظيفي.

7- تأمين طبي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/02هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- بائع (للجنسين – العدد 20 وظيفة) (الخبر): اضغط هنا

2- بائع (للجنسين – العدد 20 وظيفة) (الرياض): اضغط هنا