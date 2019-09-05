5 حكام سعوديين يشاركون في تصفيات آسيا 2020
لإدارة مباريات المجموعتين التاسعة والعاشرة

5 حكام سعوديين يشاركون في تصفيات آسيا 2020

2019/09/15
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن اختيار 5 حكام سعوديين للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2020 تحت 16 عامًا.

ومن المقرر أن يُشارك الحكام السعوديون الدوليون محمد الهويش، شكري الحنفوش وعبدالرحيم الشمري في إدارة مباريات المجموعة العاشرة، والتي تضم منتخبات اليابان، لاوس، ماليزيا وكمبوديا.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمين الدوليين خالد الطريس وياسر السلطان للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة التاسعة، التي تضم منتخبات كوريا الشمالية، غوام، هونج كونج وسنغافورة.

وانطلقت تصفيات بطولة كأس آسيا 2020 تحت 16 عامًا اليوم الأحد، ومن المقرر أن تستمر المجموعة العاشرة حتى يوم 24 من سبتمبر الجاري، فيما تنتهي منافسات المجموعة التاسعة، يوم 22 من الشهر ذاته.


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