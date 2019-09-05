5 دول تُشارك في البطولة العربية للإسكواش

المواطن - واس

انطلقت اليوم منافسات البطولة العربية للإسكواش تحت 13,17 عاماً للفردي والفرق التي ينظمها الإتحاد السعودي للإسكواش على ملاعب نادي الرياض وتستمر حتى العاشر من سبتمبر الجاري بمشاركة 5 دول هي الكويت والعراق والأردن ومصر إلى جانب السعودية البلد المنظم .

وشهد منافسات اليوم الأول في الفردي تحت 13,17 عاماً تنافساً كبيراً بين اللاعبين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 40 لاعباً من ضمنهم لاعبي المنتخب المصري أبطال العالم في اللعبة, إذ تختتم غداً منافسات الفردي فيما تنطلق مباريات الفرق بعد غدٍ السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل .

ويمثل الأخضر في البطولة 9 لاعبين هم ياسر آل عباس ومحمد آل نصفان وسالم المولد ومحمد آل عواد وحسن آل داوود وأسامه العتيبي وعبدالإله أبو رقه ومنصور المولد وأحمد أبو رقه تحت إشراف المدربان طارق نبيل وإبراهيم عبدالسلام .