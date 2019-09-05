5 علامات مبكرة على خطر الإصابة بالشلل الرعاش

المواطن - متابعة

يؤكد خبراء الصحة أن العلامات المبكرة للشلل الرعاش (باركنسون) لا تحدث دفعة واحدة، ربما يلاحظ الإنسان علامة أو اثنتين.

كذلك لا تقتصر أعراض المرض على كبار السن، فعادة ما تبدأ الأعراض في سن مبكرة، وتتطوّر مع الوقت إلى انتكاسة في الجهاز العصبي تؤدي إلى هزّة أو رعشة أثناء الحركة والمشي وتصلب في الأطراف. إذن، كيف يمكن معرفة إذا ما كانت هذه الأعراض الأولية تستدعي استشارة طبية؟

أعراض تثير القلق:

التوازن: يصيب مرض باركنسون الجزء المسؤول عن التوازن في الدماغ، فتحاول الدماغ تعويض ذلك من خلال أجزاء أخرى قد يكون التفكير من مسؤوليتها، لذلك قد يلاحظ الإنسان في البداية أنه لا يستطيع تصحيح توازنه إذا كان على وشك السقوط، وأنه يحتاج إلى درجة أكبر من التركيز ليحافظ على توازنه.

هزّة اليد: من العلامات الأساسية المثيرة للقلق الهزّة اللاإرادية من اليد أو الأصابع عندما لا ترغب في تحريكها إلى جانب هزّة الفك.

صعوبة جذب الأشياء: سواء كنت تحاول الإمساك بقطعة ملابس أو أداة من أدوات المطبخ، قد تجد صعوبة في الإمساك بها بإحكام.

الأفعال والأحلام: ليس المقصود هنا المشي أثناء النوم، وإنما القيام بتصرفات معينة في الحلم وفي الواقع أيضًا، فقد يحلم الإنسان أنه يقذف كيسًا من البطاطس، بينما هو في الحقيقة يلقي بالوسادة على شريك حياته.

تغير الصوت: يلاحظ كثير من المصابين بالشلل الرعاش أن صوتهم قد أصبح أكثر نعومة وبطئًا، ويحدث ذلك نتيجة ضعف العضلات المستخدمة أثناء التحدّث، وقد يصاحب ذلك ضعف قدرة الوجه على التعبير عن الانفعالات.