5 نجوم يغيبون عن #الهلال أمام الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، استبعاد خمسة لاعبين من قائمة الفريق الهلالي لمباراة الفيحاء اليوم في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستبعد لوسيسكو كلًّا من “علي البليهي، سلمان الفرج، هتان باهبري، ياسر الشهراني، سالم الدوسري”.

وجاء قرار لوسيسكو باستبعاد الخماسي الهلالي والذي تواجد في مباراة المنتخب السعودي ضد اليمن يوم الثلاثاء الماضي في التصفيات الآسيوية، كذلك العمل على إراحتهم من الإرهاق استعدادًا لمواجهة الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن تشكيل الهلال لمباراة الفيحاء جاء مكونًا من:

المعيوف، هيونج يانج، الحافظ، كادش، أمير كردي، نواف العابد، سيباستيان جيوفنكو، كويلار، كارلوس إدواردو، بافتيمبي غوميز وعمر خربين.

وستنطلق مباراة الهلال والفيحاء في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويهدف نجوم الزعيم، لاستغلال تعادل النصر بالأمس مع نادي الشباب، من أجل تحقيق الفوز في مباراة الهلال والفيحاء والحصول على النقاط الثلاث للصعود إلى صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد تسع نقاط وبفارق نقطتين عن نادي النصر المتصدر حاليًّا.