5 نقاط هامة يجب معرفتها قبل السفر خارج المملكة

5 نقاط هامة يجب معرفتها قبل السفر خارج المملكة

2019/09/03
الساعة 10:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شددت الأحوال المدنية على ضرورة معرفة بعض النقاط الهامة قبل السفر خارج المملكة.

وقالت الأحوال: إن حصول الأبناء على بطاقة الهوية الوطنية مطلب أساس لإصدار جواز السفر، موضحةً أن سجل الأسرة ليس بوثيقة سفر.

ولفتت الأحوال المدنية إلى أنه يحظر حمل بطاقة الهوية الوطنية خارج دول مجلس التعاون الخليجي تجنبًا لفقدانها، مضيفةً أنه عند السفر ببطاقة الهوية الوطنية لأحد دول مجلس التعاون الخليجي يجب التأكد من أنها خالية من أي تلف.

واستكملت أنه يجب أن يكون تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة قبل السفر بها أكثر من 3 أشهر.



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