5 وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

5 وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

2019/09/08
الساعة 8:41 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد سباك (الرياض).

. كبير محللي مركز البيانات (الرياض).

. مشرف مناوب- عمليات المحطة (الرياض).

. مساعد صيانة (الرياض).

. ممرض أول (جدة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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