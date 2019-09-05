5 #وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الأحساء.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تقويم الأسنان.

– أخصائي معالج توسيع الأسنان.

– طبيب أسنان أطفال.

– طبيب أسنان عام.

– أخصائي علاج الأسنان.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2019م.

وأفاد المركز أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)