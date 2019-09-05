5 #وظائف للجنسين في بنك الرياض

المواطن - الرياض

أعلن بنك الرياض عن توفر 5 وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي تسويق تجارة إلكترونية، ومُحاسب، وأخصائي تسويق، وأخصائي دعاية وإعلان، ومُحلل أبحاث السوق).

واشترط البنك أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

كما اشترط أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، و ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

-أخصائي تسويق تجارة إلكترونية (للجنسين): هنـا.

-مُحاسب (للرجال فقط): هنـا.

– أخصائي تسويق (للجنسين): هنـا.

-أخصائي دعاية وإعلان (للجنسين): هنــا.

– مُحلل أبحاث السوق (للجنسين): هنـا.