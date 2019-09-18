50 #وظيفة شاغرة للجنسين لدى بنك سامبا في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة سامبا المالية “بنك سامبا”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممثل خدمة العملاء (عدد 20 وظيفة): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

. موظف خدمات مصرفية- برنامج تدريبي منتهٍ بالتوظيف للخريجين لمدة 10 أشهر (عدد 30 وظيفة): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، اقتصاديات، المالية، المحاسبة، الهندسة الصناعية).

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).