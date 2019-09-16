50 #وظيفة للجنسين بمركز التدريب العدلي عبر تمهير

المواطن - الرياض

أعلن مركز التدريب العدلي توفر 50 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (القانون)، للعمل بالمركز بمدينة الرياض، بمسمى (محامي) عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُحامِ (للجنسين – العدد 50 وظيفة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (القانون).

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وصف التدريب:

– التدريب على تمثيل الموكلين في الإجراءات القانونية وإجراءات التقاضي، وتقديم المشورة للموكلين بشأن المسائل القانونية، ووضع مسودات الوثائق القانونية.

المهام التدريبية:

1- إعداد الوثائق القانونية مثل الوصايا والسندات والعقود.

2- تقديم القضايا وتلخيصها والدفاع عنها أمام المحكمة أو هيئات التحكيم أو الأطراف المشاركة في أي معاملة.

3- إعداد القضايا والمعاملات والتسويات، ووضع الاستراتيجيات وفقاً للمعلومات المتاحة والنتائج التي تم التوصل إليها.

4- تأهيل الطلبات وتقييم الخيارات القانونية، والبحث في البيانات المتصلة بالقضايا، ومقابلة الموكلين والشهود، وإجراء الاتصالات الأخرى.

5- تقديم المشورة للموكلين بشأن الاحتمالات المتوقعة للمطالبات وجدوى القضايا والمعاملات، وتحليل المخاطر والنتائج والقيود المحتملة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1441/01/17هـ وينتهي بتاريخ 1441/03/17هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: اضغط هنا