500 مليون ريال من بنك التنمية لتمويل 300 مشروع طبي

المواطن - واس

وقع بنك التنمية الاجتماعي مع وزارة الصحة اتفاقية تعاون لتمويل 300 مشروع ناشئ وصغير في الأنشطة الصحية، بسقف تمويل يصل حتى 4 ملايين ريال، سعيًا من البنك في تطوير المنتجات التمويلية، لمختلف الأنشطة الاستثمارية ذات الجدوى الفنية المالية، وذلك ضمن القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق الشمولية في التكامل التنموي للعمليّة الاقتصاديّة في المملكة.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض بن أسعد الدندش، و مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.

وأكد الراشد، أن المشاريع الصحية التي مولها البنك مستقرة وتنمو بشكل إيجابي في جميع المناطق، مستفيدة من خدمات وتسهيلات 27 فرعا للبنك حول المملكة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتـي لتقديم مزيدٍ من الدعم التمويلي، والقيم المضافة من خلال الخدمات غير المالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة للاستفادة من الفرص في مشاريع الأنشطة الصحية.

وأوضح مدير بنك التنمية الاجتماعية أن البنك يهدف من الاتفاقية، لتوليد وتأهيل 300 مشروع في الأنشطة المستهدفة ذات الجدوى الفنية، بمحفظة تمويلية تتجاوز 500 مليون ريال للخمس سنوات القادمة، كما تخدم مستهدفات إستراتيجية متوازية مع رؤية المملكة 2030م، لرفع مساهمة المؤسسات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في القطاع الصحي، ودعم سلاسل الإمداد والقيمة لهذا القطاع، مع تقديم الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية، ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، حيث يعد البنك بوابة التمويل الأكبر والأوسع نفاذاً للمشاريع الناشئة والصغيرة.

وأَضاف أن البنك سيقدم في نطاق هذه الاتفاقية حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لأنشطة المشاريع الصحية المرشحة من وزارة الصحة، بهدف إيجاد وتأهيل مشاريع للشباب السعودي في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية، متضمنا ذلك برامج بناء القدرات المتخصصة لرواد الأعمال.

يأتي هذا الدعم ضمن توجهات البنك الاستراتيجية في تمويل المشاريع الصغيرة بالقطاعات النوعية ذات الاولوية، حيث خصص بنك التنمية 18 ملياراً لتمويل المشاريع الصغيرة حتى عام 2025م، بموافقة معالي رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وفيما يخص دعم وتمويل المشاريع الصحية، فقد قام البنك منذ 2007م بدعم وتمويل 306 مشاريع صحية، لأكثر من 13 تخصصاً طبياً بقيمة تجاوزت الـ 450 مليون ريال، في عدد من مناطق المملكة.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن، أكثر من 2.7 مليون مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم التمويل 107 مليارات ريال سعودي في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني (هنا).