51 #وظيفة شاغرة بعقود أرصفة وصيانة الطرق في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض توفر 51 وظيفة شاغرة بعقود أرصفة وصيانة الطرق للعمل في (شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجارة والمقاولات).

واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

* شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجارة والمقاولات:

– للعمل في مشروع وصيانة شوارع وأرصفة غرب الرياض – نطاق بلدية عرقة:

1- مدير مشروع (وظيفة واحدة):

– بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس محترف).

2- مهندس مدني (العدد 3 وظائف):

– بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس مشارك).

3- مهندس مواد (وظيفة واحدة):

– بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس مشارك).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المختبرات وتصنيف المواد.

4- مسّاح (العدد 3 وظائف):

– متخرج من مدرسة مساحية و خبرة في أعمال الطرق لا تقل عن 3 سنوات و كفاءة في العمل على الأجهزة المساحية المطلوبة للعمل.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.

5- حاسب كميات (وظيفة واحدة):

– شهادة دبلوم فني أو متوسط أو ما يعادلها ولديه خبرة سابقة ويجيد العمل على الحاسب الآلي.

6- مُراقب (العدد 3 وظائف):

– شهادة لا تقل عن مستوى دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى ولديه خبرة كافية في تنفيذ أو صيانة الطرق.

7- مدير متابعة (وظيفة واحدة):

– بكالوريوس أو ما يعادلها بحد أدنى ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات ويجيد التعامل مع برامج الحاسب الآلي وإعداد التقارير والإنترنت.

8- مُراقب – أعمال الطوارئ (العدد 5 وظائف):

– شهادة دبلوم فني أو مؤهل ثانوي – خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

9- مُنسق (وظيفة واحدة):

– يحمل مؤهل ثانوي بحد أدنى وخبرة 3 سنوات في أعمال مشابهة ويجب أن يكون ملماً باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي.

10- كهربائي (العدد 3 وظائف):

– لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأعمال والتمديدات الكهربائية.

11- سباك (العدد 3 وظائف):

– لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال أعمال السباكة والتمديدات والصحية.

12- عامل (العدد 26 وظيفة):

– لديه الاستعداد لتنفيذ التوجيهات وإنجاز الأعمال.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم الشركة في عنوان البريد): [email protected]

أو فاكس رقم: 0114791416