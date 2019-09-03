587 ألف مولود في المملكة عام 2018

المواطن - الرياض

تواصل وزارة الصحة نشر حملة “كوني بخير لأجلي”، التي تقدم من خلالها محتوى توعوياً مميزاً ومتكاملاً موجهاً لصحة الأم والطفل، بدءاً من مرحلة ما قبل الحمل، ثم أثناء الحمل، وما بعد الحمل والولادة والرعاية الصحية للمولود، حيث أظهرت نتائج المسح الميداني لهيئة الإحصاء أن عدد المواليد في المملكة خلال عام 2018 بلغ 587.160 مولوداً.

وأكدت الصحة، في بيان لها، على أهمية الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية وأخذ التطعيمات اللازمة قبل الحمل وتناول الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب فقر الدم، وتناول مكمل فيتامين (د)، لتعزيز صحة الأسنان والعظام وتناول أقراص حمض الفوليك عند التخطيط للحمل وحتى الأسبوع الثاني عشر.

وأوضحت «الصحة» ضمن نصائح لمن تنوي الحمل عبر الحملة أنه يجب على المرأة أخذ اللقاحات الضرورية قبل وأثناء وبعد الحمل في الوقت المناسب، لتساعد على المحافظة على صحتها وصحة الجنين، وذلك بعد استشارة الطبيب، حيث تم نشر سلسلة توعوية تتضمن هذه النصائح على حساب الصحة في تويتر من خلال الرابط التالي (هنا).

يذكر أن أحد أهداف “الصحة” في رؤية 2030 السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عاماً إلى 80 عاماً، كما تسعى الوزارة أن تكون جهة معززة للصحة، وأن يكون الوعي الصحي سبباً رئيسياً في حياة صحية للجميع.