6 خدمات لمربي الحيوانات في مناطقهم عبر العربات المتنقلة

6 خدمات لمربي الحيوانات في مناطقهم عبر العربات المتنقلة

2019/09/12
الساعة 3:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة ترخيص العربات المتنقلة، بهدف تقديم الخدمات البيطرية للمربين في مناطقهم، وتوفير فرص العمل لعدد من التخصصات، حيث يعد الترخيص نافذة استثمارية للكيانات والجهات المتخصصة في تقديم الخدمات البيطرية.
وأوضحت الوزارة أن تلك الخدمات تنحصر في الرش والتطهير، والجز والحلاقة، والتقليم للأظلاف والحوافر، والترقيم وتجهيز الحظائر باللوازم الصحية الحديثة، بالإضافة إلى الزيارات الإرشادية الحديثة وعمليات التلقيح الصناعي للإبل والأبقار والضأن والماعز.
وأشارت إلى أن الترخيص يتم من قبل الإدارة العامة للإنتاج الحيواني التابعة لوكالة الوزارة للثروة الحيوانية وفق الشروط المنظمة لذلك.


هل قرأت هذا ؟

almowaten jobs

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم