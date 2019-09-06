6 علاجات منزلية للوقاية من الخرف

6 علاجات منزلية للوقاية من الخرف

2019/09/30
الساعة 1:10 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن عدد المصابين بالخرف حول العالم حوالي 50 مليون شخص، وأنه يتم تشخيص حوالي 10 ملايين حالة جديدة كل عام تقريباً. وتتوقع التقديرات أن يصل عدد المصابين بالخرف بحلول عام 2030 حوالي 80 مليون شخص.

وإليك مجموعة من العلاجات المنزلية التي تحافظ على حيوية خلايا الذاكرة من الخرف:

* الكركم من التوابل التي تمنع تراكم طبقة البلاك على خلايا الدماغ. يمكنك إضافته إلى الطعام، أو تناول شاي الكركم مع الحليب.

* استخدم زيت جوز الهند في طبخ بعض الأطعمة، فبحسب دراسة نُشرت في دورية “الزهايمر” يساعد هذا الزيت على زيادة التواصل بين أعصاب الدماغ.

* تناول القرع أو بذوره (اللب البيض)، فهي مصدر غني بالزنك الذي ينشّط الذاكرة.

* يوفر السبانخ فيتامين “ب9” واللوتين وبيتا كروتين، وهي توليفة من المغذيات تحسن الأداء المعرفي للدماغ.

* زيت السمك (دهون أوميغا3) من المغذيات الضرورية لصحة الدماغ وتقوية الذاكرة، وصيانتها.

* تناول الموز بانتظام، لأنه يزيد من مستوى السيروتونين في الدماغ، وهو عنصر كيميائي يحمي من الخرف.


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