6 فوائد علاجية لزيت الكركم

المواطن - متابعة

الكركم من التوابل الصحية التي توفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وعند استخدام زيت الكركم تحصل على جرعة مُكثفة من مضادات الأكسدة والالتهابات التي يحتويها.

وإليك أهم فوائد زيت الكركم الصحية كالتالي:

* زيت الكركم علاج فعّال وقوي لحب الشباب، وللرؤوس السوداء. لاستخدامه: اخلط قطرتين من زيت الكركم مع 3 قطرات من زيت آخر مثل جوز الهند، وضعه على المناطق المصابة.

* يمكنك استخدام زيت الكركم للوقاية من التجاعيد وتخفيف خطوط الوجه. أضف 4 قطرات من زيت الكركم لـ 4 ملاعق صغيرة من زيت اللوز، واستخدم المزيج في دهان البشرة قبل النوم.

* زيت الكركم علاج أيضًا لقشرة فروة الرأس. أضف بضع قطرات من الزيت لأي زيت أساسي آخر مثل زيت الزيتون أو اللوز، وضع الخليط على فروة الرأس لنصف ساعة، ثم اغسل الشعر بماء فاتر.

* إذا كنت تشكو من تساقط الشعر يمكنك أيضًا الاعتماد على زيت الكركم، خاصة إذا كان هذا التساقط له صلة بسن اليأس أو الحمل، أو مشاكل صحية مثل اضطرابات الغدة الدرقية.

* زيت الكركم علاج فعّال لحروق الشمس. امزج قطرتين من هذا الزيت مع زيت أساسي آخر مثل زيت اللوز وادهن البشرة المصابة.

* لعلاج تشققات الكعبين وتنعيمهما استخدم زيت الكركم. لعمل ذلك انقع القدمين أولًا في ماء دافئ لمدة 10 دقائق، وبعد تجفيفهما امزج بضع قطرات من زيت الكركم مع زيت أساسي آخر كزيت الزيتون أو اللوز، وضع الخليط على الكعبين قبل النوم.