6 #وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول مختبرات طبية (عدد 5 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص العلوم المعملية (الطبية).

. أخصائي ثالث رعاية مرضى- المريض الموحد: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الطبية، الرعاية الصحية).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)