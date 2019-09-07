7 إصابات في انقلاب باص طالبات في النماص

7 إصابات في انقلاب باص طالبات في النماص

2019/09/30
الساعة 11:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - عسير

باشر هلال عسير، حادث انقلاب باص طالبات من نوع (مايكروباص) في محافظة النماص، نتج عنه وقوع 7 إصابات.

وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، بأن هلال عسير باشر حادث انقلاب باص طالبات من نوع (مايكروباص) في محافظه النماص، موضحًا أنه فور تلقي عمليات المنطقة بلاغًا عن الحادث الساعة 14:29 ظهرًا، على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، واتضح وجود 7 إصابات.

وتابع أن الحادث نجم عنه 7 إصابات؛ منها إصابتان متوسطة وإصابة بسيطة، جرى نقلها لمستشفى النماص العام عن طريق الفرق الإسعافية، وبقية الحالات تم علاجها بالموقع ونقلوا عن طريق ذويهم.


هل قرأت هذا ؟
  • أهالي النماص يكرمون رئيس البلدية السابق
    •
  • فيديو.. الجراد يغزو قرية البدوة ويُتلف جميع محاصيلها
    •
  • لقطات جمالية ترسمها الأمطار الغزيرة وزخات البرد في النماص
    •
  • #وظائف شاغرة لدى بلدية النماص وهذه الشروط
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :