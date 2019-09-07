7 اتفاقيات تقفز بالدرجة العلمية للسعوديين في تخصصات الخطوط الحديدية

المواطن - واس

وقع المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” 7 اتفاقيات دولية مهمة مع عدد من الجهات الدولية المعتمدة وذات الخبرة الكبيرة في المجالات الفنية ودقيقة التخصص في صناعة الخطوط الحديدية.

يأتي ذلك سعيًا من معهد “سرب” لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – برفد صناعة الخطوط الحديدية في المملكة بالكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة، حيث تشرّف طلاب المعهد ومنسوبوه بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمقر المعهد بمدينة بريدة في منطقة القصيم خلال نوفمبر من العام 2018م، مما يؤكد حرص قيادة المملكة ودعمها لهذه الصناعة المهمة وبما يجدد التأكيد على ريادة المملكة في صناعة الخطوط الحديدية على مستوى المنطقة.

وأوضح المدير العام للمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز الصقير أن الاتفاقيات التي وقعها المعهد شملت اتفاقيات تدريبية وأكاديمية لتعزيز تخصصات فنية متعددة ومنها: صيانة البنية التحتية، صيانة وتشغيل الإشارات والاتصالات والتحكم، صيانة العربات والقاطرات، إدارة وتشغيل المحطات وخدمات المسافرين والشحن، إدارة تقييم المخاطر في النقل (السككي)، الأمن والسلامة المهنية في السكك الحديدية والعديد من المهارات الفنية والتشغيلية الحيوية، انطلاقا من حرص المعهد على تعزيز شراكته الدولية مع مؤسسات

أكاديمية دولية متخصصة في تأهيل العاملين بصناعة الخطوط الحديدية حول العالم.

وبين الصقير أن “سرب” نجح – بفضل الله – في توقيع اتفاقيات مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية لها مكانتها المرموقة دوليًا، حيث وقع المعهد مع شركة آديف الإسبانية، أحد الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع والمالكة للبنية التحتية لشبكة الخطوط الحديدية في أسبانيا، وأكاديمية شركة “دوتشيه بان” الألمانية المتميزة دوليًا بتقديم الدورات والبرامج التطويرية في المجالات الفنية والمهنية والسلامة، وشركة “تي يو في راين لاند” الدولية والرائدة في تقديم الاختبارات المستقلة والتفتيش لضمان الجودة الأمن والسلامة، حيث تقدم العديد من الشهادات في مجالات الجودة ونقل المواد الخطرة ، ووقع سرب مع المجلس البريطاني لامتحانات السلامة و الصحة المهنية ، ويعد المجلس منظمة دولية متخصصة في تقديم العديد من الشهادات الاحترافية في مجالات السلامة والصحة المهنية ومنها : شهادة المجلس البريطاني لامتحانات الصحة والسلامة المهنية NEBOSH وشهادة التحكم والسيطرة على المواد الخطرة على الصحة COSHH ، كما وقع المعهد مع جامعة بيرمنجهام البريطانية ممثلة بقسم هندسة القطارات ، ووقع المعهد كذلك مع كلية القطارات السريعة في بيرمنجهام والتابعة لمركز أبحاث الخطوط الحديدية في جامعة بيرمنجهام ، وأكاديمية الخطوط الحديدية بجنوب أفريقيا، وهي أكاديمية متخصصه في مجال صناعة الخطوط الحديدية وتتبع لشركة ترانزنت الخطوط الحديدية الجنوب أفريقية، وتقدم هذه الأكاديمية العديد من البرامج التدريبية القصيرة المتخصصة في مجال صناعة الخطوط الحديدية.

وحول أهمية هذه الاتفاقيات، بيّن الصقير أن إستراتيجية معهد “سرب” تتخذ من الارتقاء بكفاءة المعهد أولوية، ويعزز مكانته الإقليمية بأن يكون جهة معتمدة دولياً لتقديم دورات فنية نوعية ومتقدمة لتأهيل الكادر التدريبي والمتدربين في سرب والكوادر الفنية العاملة مع الشركات ذات العلاقة، وكذلك لتفعيل التجسير مع بعض الأكاديميات الدولية المذكورة لتؤهل “سرب” وترقي المؤهل الفني الذي يقدمه حالياً “دبلوم المستوى الثاني والثالث” إلى المستوى الرابع والخامس والسادس المهني في صناعة الخطوط الحديدية والمعتمد في النظام

الأوروبي والبريطاني.

وأضاف الصقير أن مثل هذه الاتفاقيات الدولية المهمة تؤهل “سرب” وتمكنه من الحصول على الاعتمادات الدولية لتقديم دورات نوعيّة في تخصصات الخطوط الحديدية، بما يواكب التوسّع الكبير في حضور صناعة الخطوط الحديدية بالمملكة، وإطلاق مشاريع عملاقة لا غنى عن العنصر الوطني الشاب في تشغيلها بأعلى المستويات من ناحية الكفاءة والسلامة.

واختتم الصقير بتقديم شكر معهد “سرب” إلى الهيئة العامة للنقل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وكل من أسهم في دعم مسيرة المعهد ونجاحاته، مؤكدًا أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تسهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما يسهمون في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.