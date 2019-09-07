7 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة ياسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مشرف وحدة الكهرباء والمعدات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

– مستشار العقود (عدد 4 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– معقب الخدمات اللوجستية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)