7 #وظائف نسائية شاغرة بشركة الغنيم المحدودة في أبها

المواطن - أبها

أعلنت شركة الغنيم المحدودة توفر 7 وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل بالشركة بمدينة أبها، بالمسميات التالية (مُساعد إداري، ومدير محاسبة، وأخصائي علاقات حكومية، ومُحاسب).

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُساعد إداري (وظيفة واحدة):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها (لا يُشترط تخصص مُحدد).

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– الوصف الوظيفي (تنظيم واجبات المكتب، وتنسيقها وجدولتها وتنفيذها، وتقديم الدعم الإداري، وإعداد المراسلات والتقارير).

– الراتب (4,350 ريال).

2- مدير محاسبة (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المالية).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– وصف التدريب (تخطيط أنشطة المحاسبة وتقارير البيانات المالية وتوجيهها وتنسيقها، وإدارة الأقسام المحاسبية مثل الحسابات الدائنة والحسابات المدينة والمحاسبة العامة).

– عبر تمهير (المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 3,000 ريال).

3- أخصائي علاقات حكومية (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة أعمال).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– وصف التدريب (تنفيذ أنشطة العلاقات الحكومية في المنشأة، ومراقبة التشريعات ومراجعة السياسات والإجراءات، ودعم جميع الإجراءات المتصلة بالبرامج الحكومية).

– عبر تمهير (المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 3,000 ريال).

4- مُحاسب (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (محاسبة).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– وصف التدريب (تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية).

– عبر تمهير (المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية 3,000 ريال).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مُساعد إداري (وظيفة واحدة):

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2- مدير محاسبة (وظيفتان):

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3- أخصائي علاقات حكومية (وظيفتان):

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4- مُحاسب (وظيفتان):

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