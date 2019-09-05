70 متحدثاً وأكثر من 12 ورشة عمل ضمن مؤتمر جراحة التجميل

المواطن - الرياض

تنظم جمعية الرعاية الجراحية التجميلية بالتعاون مع الجمعية العالمية لجراحة التجميل، للسنة الثانية على التوالي، المؤتمر السعودي العالمي الثاني لجراحة التجميل، بعد أن حقق المؤتمر في نسخته الأولى نجاحًا متوجاً العام الماضي من حيث المحتوى والحضور المحلي والإقليمي والعالمي والمتحدثين والتوصيات وورش العمل العالمية.

كما كان للمؤتمر دور كبير في وضع جراحة التجميل والترميم بالمملكة ضمن الخارطة العالمية للجراحين وأظهر المؤتمر مهارة الطبيب السعودي وتميزه في المنطقة وكذلك فتح باباً للسياحة العلاجية بالمملكة.

وأكد الدكتور جمال جمعة استشاري جراحة التجميل ورئيس الجمعية والمؤتمر ورئيس الكلية الأمريكية للجراحين بالمملكة، أن المؤتمر سينعقد في تاريخ 6-9 ديسمبر في مدينة الرياض بفندق كراون بلازا أر دي سي، مضيفاً أن المؤتمر هذا العام سيكون أكبر وأشمل من حيث المحتوى والحضور والمتحدثين المحليين والعالميين، حيث يضم مجموعة من المؤتمرات بنفس التاريخ كلها تهتم بجراحة التجميل والترميم وجراحة تشوهات الوجه والفكين، كما سيكون هناك يوم كامل للتمريض وهو “مؤتمر التمريض العالمي” وذلك بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة الملك سعود.

من جهته، صرحت عميد كلية التمريض بجامعة الملك سعود الدكتورة مي بنت محمد الراشد، بأن مشاركة كلية التمريض في المؤتمر السعودي العالمي لجراحة التجميل يعزز دور التمريض في المنظومة الطبية المتكاملة في المملكة والنهوض بالممرض السعودي من حيث العلم والتطبيق واللحاق بآخر التحديثات العالمية في العناية بالمرضى، مضيفةً أن هناك نخبة من أساتذة الكلية سيشاركون في البرنامج العلمي لمؤتمر التمريض كما سيضم مجموعة من المتحدثين العالميين ومشاركة ما يزيد عن 380 طالباً وطالبة دراسات عليا.

الجدير بالذكر أن المؤتمر السعودي لجراحة التجميل سيضم أكثر من 30 متحدثاً دولياً عالمياً من أمريكا وأوروبا، بالإضافة إلى أكثر من 15 متحدثاً إقليمياً من دول الشرق الأوسط، وأكثر من 25 متحدثاً محلياً بمجموع أكثر من 70 متحدثاً في المؤتمر.

وعلى هامش المؤتمر السعودي العالمي لجراحة التجميل سيكون هناك أكثر من 12 ورشة عمل فريدة من نوعها بالمملكة وخاصة النقل الحي للجراحين لعمليات تتم على الهواء وذلك لنقل التكنولوجيا وآخر ما توصل إليه أفضل جراحي العالم، كما سيكون هناك ورش عمل لانشقاق الشفة وكذلك لتشوهات الوجه، وورش عمل خاصة برفع مستوى التمريض المحلي بمستوى يضاهي المستوى العالمي.

كما سيكون هناك معرض مصاحب للمؤتمر يضم آخر ما توصل إليه العالم في تكنولوجيا الجراحة والتجميل والعناية وكذلك أحدث أساليب التمريض، وتشارك فيه مجموعة من الشركات العالمية والمحلية.

وأفاد الدكتور جمال جمعة بأن جمعية الرعاية الجراحية التجميلية هي جمعية سعودية غير ربحية تضم بين أعضائها نخبة من أفضل جراحي التجميل السعوديين من الاستشاريين والأخصائيين، وأنها معتمدة عالمياً من قبل الجمعية العالمية لجراحة التجميل.

وقال إن رؤية الجمعية هي التطوير والاهتمام بالمنظومة الجراحية والترميمية على رأسها المريض ثم الجراح ضمن فعاليات وتوعية مجتمعية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتضع بصمة واضحة للجراحين السعوديين على الخارطة العربية والدولية.

وللتسجيل في المؤتمر على الرابط التالي: هنا