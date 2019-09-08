8 لاعبين في مران #الهلال اليوم

المواطن - مروة نبيل

شارك 8 لاعبين فقط من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تدريبات اليوم، وذلك بعدما منح المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو راحة لبقية اللاعبين.

وأدى بجانب السداسي الأجنبي بافيتيمبي جوميز، سيباستيان جيوفينكو، كارلوس إدواردو، عمر خربين، جانغ هيون سو وجوستافو كويلار، بجانب يزن جاري ونواف الغامدي، مرانًا لياقيًّا وفنيًّا تحت إشراف الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط.