8 واجبات للعامل بحسب المادة 65

8 واجبات للعامل بحسب المادة 65

2019/09/25
الساعة 12:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واجبات العامل.

وقالت العمل إن الواجبات منها أن يُنجز العملَ المكلف به من صاحب العمل إذا لم يكن هناك ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، وأيضًا على العامل أن يعتني بالآلات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

وأيضًا، أن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستخدمة، وأن يلتزم بالسلوك الحسن والأخلاق أثناء العمل، وأيضًا أن يقدم كل مساعدة وعون دون أن يطلب أجرًا إضافيًا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة العمل والعاملين فيه.

وضمن الواجبات أيضًا، أن يخضع العامل للفحوصات الطبية التي يرغب في إجرائه عليه صاحب العمل قبل الالتحاق بالوظيفة، وأن يحافظ على الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، وأخيرًا أن يحافظ على جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا يأتي بحسب المادة 65 من نظام العمل.


هل قرأت هذا ؟
  • العمل تمكن 60 ألف مستفيد ومستفيدة من الالتحاق بسوق العمل
    •
  • تدشين الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة عبر موقع الخطوط السعودية
    •
  • مباشرة حالة رضيع وُضعت فوهة السلاح في فمه!
    •
  • 32 ورشة عمل في ملتقى تمكين لمستفيدي الخدمات الاجتماعية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم