8 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممثل- المبيعات (الدمام).

. ممثل- التسويق (الدمام).

. أخصائي أول- السلامة (الجبيل).

. منسق- العملاء والوثائق (الرياض).

. مهندس أول- الإنتاج (الجبيل).

. مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع (الجبيل).

. أخصائي ثاني- الأمن (الرياض).

. موظف الاستقبال (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).