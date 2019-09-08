8 #وظائف هندسية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

8 #وظائف هندسية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

2019/09/16
الساعة 10:51 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس العمليات- البولي بروبيلين (الجبيل).

. مهندس مراقبة العمليات- الأمن السيبراني (الجبيل).

. مهندس- التحكم في العمليات (الجبيل).

. مشرف- الصيانة الكهربائية (ينبع).

. مهندس معدات دوارة (الجبيل).

. مهندس- عمليات تكسير الإيثيلين (الجبيل).

. مهندس عمليات- البوليمر (الجبيل).

. مهندس معدات ثابتة (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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