805 مُسجلين بالخلايا الجذعية في السجل السعودي

المواطن - أبها

انضم للسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 805 مسجلين ومسجلات للتبرع بالخلايا الجذعية في حملة صيف أبها عام 2019م، وذلك ليكمل عدد المسجلين الذين يضمهم السجل ويربو عددهم على 70 ألف مسجل؛ لتتسع دائرة الفرص بالحصول على بوارق أمل في الشفاء بإذن الله من الأمراض المستعصية من خلال وجود متبرع مطابق.

تجدر الإشارة أن الحملة التي استمرت لمدة 9 أيام، كانت بالشراكة مع نادي الطب والإبداع بكلية الطب بجامعة الملك خالد وتواجدت الحملة في حديقة المطار وشارع الفن ويومي الجمعة والسبت بمجمع الراشد التجاري.

ومن ناحيته أوضح مشرف الأنشطة الطلابية بكلية الطب ونادي الطب والإبداع بجامعة الملك خالد الدكتور وضاح الألمعي، أن الحملة كانت بمتابعته حثيثة من عميد كلية الطب الدكتور سليمان الحميد التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالخلايا الجذعية لدى المجتمع، وتسهيل تسجيل الراغبين في التبرع بها للمرضى المحتاجين مستقبلاً.

وأضاف أن كلية الطب بجامعة الملك خالد قد أنشأت مركز أبحاث الخلايا الجذعية من عدة سنوات وكان لمركز الأبحاث عدد من الدراسات العلمية التي تم عرضها في بعض المؤتمرات العلمية الدولية.

وعبر الألمعي عن سعادته البالغة بهذا التعاون المشترك في هذه الحملة مع السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية والتي من شأنها زيادة وعي المجتمع حول أهمية التبرع بالخلايا الجذعية ودورها في مساعدة العديد من المرضى المحتاجين لزراعتها مثل أمراض الدم الوراثية والأورام وتصحيح المعلومات المغلوطة حول هذا الأمر بالنسبة للشائعات لدى أفراد المجتمع والحث على مزيد من التبرع والانضمام في السجل السعودي.