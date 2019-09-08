93 #وظيفة للجنسين بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني

المواطن - الرياض

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر 93 وظيفة (للرجال والنساء) حديثي التخرج بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة).

واشترطت الشؤون الصحية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحديث التخرج، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي إدارة جودة ثاني.

2- مُنسق أبحاث ثالث.

3- مُسجل بحث قاعدة بيانات.

4- أخصائي ثاني تغذية إكلينيكية.

5- فني حمية.

6- أخصائي علاج تنفسي ثالث.

7- أخصائي ثاني تشخيص أمراض النوم.

8- أخصائي تروية.

9- أخصائي ثالث تخطيط صدى القلب.

10- فني جهاز تخطيط القلب الكهربائي.

11- فني قياس جهد القلب.

12- فني الفيزلوجيا الكهربائية.

13- أخصائي طبي ثاني.

14- تقني أبحاث مخبرية ثاني.

15- فني غرفة التبرع بالدم.

16- فني مختبر ثاني.

17- فني ثاني مختبر الأعصاب.

18- أخصائي إدارة الكوارث.

19- فني طب الطوارئ.

20- أخصائي ثاني خدمة اجتماعية.

21- أخصائي ثاني علاج وظيفي.

22- طبيب بيطري.

23- فني رعاية حيوان.

24- ممرضة فصل مكونات الدم.

25- ممرضة.

26- مثقف مرضى.

27- مثقف صحي.

28- مُنسق ثاني زراعة الكبد.

29- قابلة.

30- أخصائي ثاني أشعة مقطعية.

31- فيزيائي طبي.

32- أخصائي فيزياء طبية ثاني.

33- أخصائي ثاني موجات فوق صوتية.

34- أخصائي ثاني العلاج بالإشعاع.

35- أخصائي ثاني إجراءات خاصة.

36- أخصائي أشعة مغناطيسية ثاني.

37- أخصائي ثاني أشعة.

38- أخصائي ثاني في الطب النووي.

39- فني أشعة أسنان.

40- فني أشعة.

41- أخصائي ثاني تقنية الأسنان.

42- مساعد طبيب أسنان ثاني.

43- فني ثاني مختبر الأسنان.

44- أخصائي ثاني تخدير.

45- فني تخدير.

46- كيميائي ثاني.

47- فني ثاني تعقيم.

48- مهندس ثالث خدمات الرعاية الصحية.

49- مُستشار ثاني خط مساندة الأطفال.

50- أخصائي أول معالجة الأقدام.

51- أخصائي صحة وظيفية.

52- ممارس مراقبة العدوى.

53- صيدلي ثاني.

54- فني صيدلة.

55- مُساعد أخصائي علاج طبيعي.

56- أخصائي نقل التقنية.

57- فني عظام.

58- فني أدوات طبية.

59- موظف رموز طبية ثاني.

60- فني إصدار المعلومات الصحية.

61- فني ثالث معلوماتية صحية.

62- مُترجم طبي.

63- أخصائي (تخطيط قوى عامله، مزايا وتعويضات، اعتماد ونقل موظفين).

64- مُحلل معلومات القوى العاملة.

65- أخصائي علاقات إعلامية.

66- موظف تشريفات طبية ثاني.

67- مُحلل موارد بشريه / أخصائي موارد بشرية.

68- محلل / مراجع رواتب.

69- مُحاسب ثالث.

70- أخصائي إحصاء ثاني.

71- موظف مشتريات.

72- أخصائي توظيف ثالث.

73- مساعد إداري ثالث.

74- مُحقق ثاني.

75- ناسخ طبي.

76- أخصائي أرشيف.

77- كاتب إدخال بيانات.

78- فني حاسب آلي.

79- مُشغل كمبيوتر.

80- مُشغل كمبيوتر (رسومات هندسيه).

81- مُشغل رسومات أول.

82- مُساعد تقنية معلومات.

83- مساعد رعاية أطفال.

84- أخصائي فنون وحرف.

85- موظف مركز الاتصالات.

86- مشغل ثاني نظام الاتصالات.

87- فني اتصالات ثاني.

88- فني سمعيات ومرئيات.

89- مراقب عمل.

90- مفتش خدمات ثاني.

91- مساعد فني مهني.

92- إطفائي.

93- مساعد مشتريات.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على المؤهل المطلوب بتقدير (جيد) فما فوق.

2- أن يكون لائقا طبياً.

3- اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP حسب المتطلب على البرنامج التدريبي.

4- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحديث التخرج.

5- اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة.

6- أن يكون لدية ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للمتقدمين على التخصصات الصحية).

7- أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للمهندسين (للمتقدمين على التخصصات الهندسية).

تنويه:

– اجتياز البرنامج التدريبي شرط أساسي للتوظيف.

موعد التقديم:

– التقديم يبدأ اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/09هـ ولمدة أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان.

طريقة التقديم:

– التقديم على هذه البرامج عن طريق الموقع الإلكتروني للشؤون الصحية عبر الرابط التالي:

اضغط هنا