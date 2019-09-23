الشاعر الغنيم في قصيدة وطنية : حماك الله يا أرض الرسالة

المواطن - الرياض

شارك الشاعر يزيد بن عبدالعزيز الغنيم في احتفالات الوطن اليوم الوطني الـ89، بقصيدة رائعة بعنوان “موطن الأمجاد”، وجاء في مطلع القصيدة (حماك الله يا أرض الرسالة.. ومهداً للأصالة و العدالة).

وإلى أبيات القصيدة:

موطن الأمجاد

حماك الله يا أرض الرسالة

ومهداً للأصالة و العدالة

رُزقت الخير من ربٍّ كريمٍ

وبحكم الشرع أحكمْت اعتداله

رسمت المجد عهداً بعد عهدٍ

بها رايات من أرسوا رحاله

يدُ اليمنى تبادر بامتنانٍ

ومن ينسى يُذكره مآله

رؤوساً بالعِدا تجتاب شوكاً

ونحن نجوب أصناف الجزاله

(ولسنا من دُعاةِ الحربِ نحن)

ومن يبدأ سيلقى ما بدا له

ولن نرضى بمجدٍ دون مجدٍ

طموحاً من ينادي في مقاله

عناناً للغمائم هُوُّ دربي

ومن يعْزُم سيلقى ما غدا له

ألا يا موطن الأمجاد عِزًّاً

لأنتَ لشمسِ هذا الكونِ هالَهْ