green goal يخطف شاشات ضمك الإعلانية

green goal يخطف شاشات ضمك الإعلانية

2019/09/11
الساعة 11:10 صباحًا
- ‎فيالرياضة, المراسلون, حصاد اليوم
طباعة
المواطن- فهد القحطاني- خميس مشيط

أنهت إدارة نادي ضمك بيع الحقوق الإعلانية للفريق الأول green goal، حيث تمت في مقر النادي مراسم التوقيع بحضور نائب الرئيس محمد ثابت الشهراني وبحضور الأمين العام للنادي عبدالوهاب بن دخيل فيما مثل green goal المدير المالي والإداري عبدالمحسن المحيسن.

وتعد هذه الرعاية من ضمن مجموعة الرعايات إذ وقع النادي ليلة البارحة رعاية مع ابن ثالبة للسيراميك والرخام.

ونوه نائب الرئيس محمد ثابت بأن هناك رعايات سيتم الإعلان عنها حين الانتهاء من بنود الاتفاق النهائي.

وفي ختام المؤتمر، تقدم نائب الرئيس بالشكر والتقدير لشركة الهدف الأخضر على رقي التعامل وتسهيل عمل الطرفين بما يحقق المصالح المشتركة.


هل قرأت هذا ؟

almowaten jobs

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم