green goal يخطف شاشات ضمك الإعلانية

المواطن- فهد القحطاني- خميس مشيط

أنهت إدارة نادي ضمك بيع الحقوق الإعلانية للفريق الأول green goal، حيث تمت في مقر النادي مراسم التوقيع بحضور نائب الرئيس محمد ثابت الشهراني وبحضور الأمين العام للنادي عبدالوهاب بن دخيل فيما مثل green goal المدير المالي والإداري عبدالمحسن المحيسن.

وتعد هذه الرعاية من ضمن مجموعة الرعايات إذ وقع النادي ليلة البارحة رعاية مع ابن ثالبة للسيراميك والرخام.

ونوه نائب الرئيس محمد ثابت بأن هناك رعايات سيتم الإعلان عنها حين الانتهاء من بنود الاتفاق النهائي.

وفي ختام المؤتمر، تقدم نائب الرئيس بالشكر والتقدير لشركة الهدف الأخضر على رقي التعامل وتسهيل عمل الطرفين بما يحقق المصالح المشتركة.