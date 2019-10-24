آبي أحمد يفسر لـ السيسي حديث الحرب .. واتفاق على استئناف عمل لجنة سد النهضة

المواطن - متابعة

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا على استئناف فوري لعمل لجنة سد النهضة والتي كانت قد علقت أعمالها بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في سوتشي الروسية تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.

ووفقاً للرئاسة المصرية أكد آبي أحمد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها من سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادة وحكومة وشعباً، موضحاً أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق ضرر بدولتي المصب.

وكان آبي أحمد أكد أمام برلمان بلاده إلى أنه مستعد لحشد مليون مقاتل للدفاع عن سد النهضة إذا تطورت الأمور ووصلت حد المواجهة العسكرية.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي خلال لقاء السيسي إلى أن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.