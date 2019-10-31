آخر المستجدات.. كيار تتحول إلى عاصفة مدارية ومها إعصار خلال 48 ساعة

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الخميس، آخر مستجدات الحالتين الجويتين ببحر العرب كيار ومها وتأثيرهما على المملكة.

وقالت الأرصاد إن آخر مستجدات الحالة كيار تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى عاصفة مدارية، موقعها الحالي عند خط عرض 16.5 درجة شمالًا وخط طول 60.7 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 45.35 عقدة (63.65 كم/س) وتتحرك باتجاه الغرب اخل بحر العرب بسرعة 5 عُقَد.

كما توقعت الأرصاد أن ينخفض تصنيف كيار إلى منخفض مداري خلال الـ24 ساعة القادمة، وبتأثيرات غير مباشرة على سواحل عمان واليمن وخليج عدن منها هطول أمطار وارتفاع في الأمواج.

أما آخر المستجدات للحالة المدارية مها، فتشير المستجدات إلى تطورها من منخفض مداري إلى عاصفة مدارية وموقعها عند خط عرض 11.0 درجة شمالًا وخط طول 73.0 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 45.35 عقدة (81.63 كم/س).

ولفتت الأرصاد إلى أن “مها” تتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عقد، ويتوقع أن تتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ48 ساعة المقبلة.