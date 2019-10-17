آرسنال يسعى للتعاقد مع فاسكيز

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن نادي آرسنال الإنجليزي يسعى للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، فاسكيز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية، إلى أن نادي آرسنال قدم عرضًا بقيمة 17.3 مليون جنيه إسترليني، لضم فاسكيز، بعدما خرج من حسابات مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان في العديد من المباريات.

ويفضل زيدان الاعتماد على الثنائي البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور ورودريجو جويس، الأمر الذي قد يدفع فاسكيز في التفكير بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، للمشاركة باستمرار.

ويسعى المدير الفني لنادي آرسنال أوناي إيمري لإنعاش مسيرة فاسكيز، كما حدث مع داني سيبايوس، الذي انضم إلى صفوف المدفعجية على سبيل الإعارة بداية منافسات هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد على استعداد للسماح للاعب فاسكيز بالرحيل، مع جاهزية آرسنال لضمه في أسرع وقت.

ومن المتوقع أن يجد آرسنال منافسة شرسة من قبل باير ليفركوزن الألماني وروما، واللذين يسعيان لضم فاسكيرز، خاصة النادي الإيطالي الذي أبدى استعداده لتلبية مطالب ريال مدريد واللاعب.

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، وسيحاول المرينغي التخلص منه في الميركاتو الشتوي المقبل، أو بنهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير، من أجل الاستفادة ماليًا.