آرسنال يسقط ضد شيفيلد يونايتد بهدف نظيف

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة شيفيلد يونايتد ضد آرسنال، التي أُقيمت على ملعب برامال لين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بهزيمة الجانرز بهدف دون رد.

شيفيلد يونايتد ضد آرسنال:

وبدأت مباراة شيفيلد يونايتد ضد آرسنال بتحفظ من الفريقين، واعتمد الجانرز على الكرات الطولية لاستغلال سرعات لاعبيه، فيما اكتفى أصحاب الأرض بالركلات الركنية التي شكلت خطورة.

وأهدر الجانرز فرصة هز الشباك في الدقيقة 21، بعدما مرت الكرة بغرابة شديدة من أمام نيكولاس بيبي، قبل أن يحرز ليس موسيت هدف أصحاب الأرض في مباراة شيفيلد يونايتد ضد آرسنال برأسية مميزة من ركلة ركنية في الدقيقة 30.

وطالب لاعبو الجانرز بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 35، لتعرض بوكايو ساكا للإعاقة، ولكن حكم مباراة شيفيلد يونايتد ضد آرسنال أشهر البطاقة الصفراء في وجهه للتمثيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الجانرز بحثًا عن التعادل، وكاد سيبايوس أن يهز الشباك في الدقيقة 59، ولكن ذهبت تسديدته سهلة، وأطلق لينو تسديدتين من خارج منطقة الجزاء، ولكنهما مرا بجوار القائم.

واستمرت محاولات الجانرز الذي سيطر على أحداث الشوط الثاني، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة شيفيلد يونايتد ضد آرسنال بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 1/0.

وبعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد آرسنال في الجولة التاسعة، تجمد رصيد الجانرز عند النقطة 15 ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما رفع شيفيلد رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.