آلية جديدة لكشف متبقيات المبيدات في الخضار والفاكهة بالمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الآلية الجديدة لتحليل متبقيات المبيدات في الخضروات والفاكهة المحلية بالسوق المركزي في المدينة المنورة.

ويأتي ذلك بهدف التأكد من سلامة الخضروات والفواكه المحلية المعروضة في الأسواق وخلوها من بقايا المبيدات الزراعية.

وذكر وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة، عبدالله بن محمد آل طالع، أن أمانة منطقة المدينة المنورة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة نفذوا جولات ميدانية مكثفة على فترتين صباحية ومسائية؛ لمنع المنتجات الزراعية التي لا تحمل السجلات الزراعية من الدخول للسوق المركزي، وأخذ عينات عشوائية من الأسواق والمنشآت التي تقوم ببيع التجزئة لإجراء الفحوصات المخبرية عليها من قبل مختبرات أمانة المنطقة وكشف متبقيات المبيدات ومدى مناسبتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الآلية الجديدة التي تم تطبيقها تهدف لتنمية روح الوعي لدى المزارعين والمواطنين، حيث تلزم المزارعين باستخدام صناديق تغليف وتعبئة نظيفة وملائمة لتعبئة الخضار والفواكه، ووضع ملصق خاص يوضح بيانات المزرعة والسجل الزراعي.

وتابع آل طالع أن المنتجات الزراعية المحلية التي ترد للسوق المركزي اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 3/ 1441هـ ولا تكون داخل العبوات المعتمدة من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعدم وضع ملصق السجل الزراعي ستعامل من قبل فرق الأمانة المتواجدة في السوق معاملة مواد مجهولة المصدر ويتم إتلافها حسب اللوائح الصادرة بهذا الشأن.

واختتم وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة حديثه بأن هذه الآلية الجديدة تأتي ضمن خطط الأمانة التطويرية لرفع مستوى الأداء في السوق المركزي، وتحقيق مستويات عالية لسلامة المنتجات الزراعية المعروضة في السوق، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الرقابي على المنتجات الزراعية الواردة إلى الأسواق، والسيطرة على عرض المنتجات مجهولة المصدر التي لا تحمل سجلات زراعية معتمدة من الجهات المختصة.

ودعا المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر الاتصال على مركز طوارئ الأمانة (940) أو عبر تطبيق (أمانتي 940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، مؤكدًا أنه سيتم التعامل معها بكل حزم.