آل الشيخ لرئيس الهلال: أتبرع بـ8000 تذكرة لأسرة الراحل عبدالله الشريدة

المواطن - محمد سمعه

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أنه سيتبرع بـ8000 تذكرة بجانب مبلغ مالي من أجل عائلة اللاعب الراحل عبدالله الشريدة.

وقال تركي آل الشيخ عبر تويتر ردًا على فهد بن نافل رئيس الهلال: سألت وقالوا بقى 8000 تذكرة، أعلن عن تبرعي فيها ومبلغ مالي لأسرة المرحوم عبدالله الشريدة رحمه الله، وهذا واجبي لكل من خدم الوطن.

ورد رئيس الهلال قائلًا: جزاك الله خيرًا ما تقصر وإن شاء الله نشوف جماهيرنا غدًا تقديرًا لـ عبدالله الشريدة رحمه الله.

وقال فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال في وقت سابق إن مجلس إدارة أزرق العاصمة قدم 2000 تذكرة للجماهير تقديرًا للراحل عبدالله الشريدة نجم الأزرق السابق من أجل حضور لقاء ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب ابن نافل تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: باسمي ونيابة عن مجلس إدارة النادي، وتقديرًا لمن قدم الكثير لنادي الهلال وساهم في تحقيق البطولات وهو النجم عبدالله الشريدة رحمه الله، نقدم 2000 تذكرة لجماهير الزعيم، من أجل حضور مباراة ضمك.

وفارق عبدالله الشريدة، نجم الهلال السابق الحياة، يوم الاثنين 7 أكتوبر، وذلك إثر أزمة قلبية تعرض لها بعد صلاة المغرب.