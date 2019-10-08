آل الشيخ يحدد شرط حضوره لنهائي أبطال آسيا .. ورئيس الهلال: في انتظارك

آل الشيخ يحدد شرط حضوره لنهائي أبطال آسيا .. ورئيس الهلال: في انتظارك

2019/10/08
الساعة 10:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

حدد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، شرطه لحضور نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكان تركي آل الشيخ كتب استفتاءً عبر حسابه في تويتر قائلًا: لو الهلال وصل إلى النهائي ودكم أحضر ولا لا؟

ورحب 54% من متابعيه عبر تويتر بحضور نهائي دوري أبطال آسيا في حال تأهل الهلال.

وقال تركي آل الشيخ: أنا بستجيب للجماهير وبحضر إن شاء الله، إذا سمح لي فهد العتيبي رئيس الهلال.

ورد رئيس الهلال على تغريدة آل الشيخ قائلًا: الله يحييك الهلال في انتظارك، ولكن الله يمن علينا بالتأهل أولًا.

يذكر أن الهلال أصبح قريبًا من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما فاز على نادي السد القطري في ذهاب دور نصف النهائي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت في قطر.


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