آل الشيخ يعد الهلال بمكافآت حال التتويج بـ أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ إعجابه بمستوى الهلال ضد السد القطري، اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الهلال في الفوز على السد القطري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، ليقترب من التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، خاصة أن لقاء الإياب سيكون على ملعبه ووسط جمهوره.

وتفاعل تركي آل الشيخ مع مباراة الهلال ضد السد القطري، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وكتب بعد أحداث الشوطين الأول والثاني: “الله على الهلال”.

وأكد تركي آل الشيخ في تغريدة أخرى أنه يرغب في حضور نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقب القاري، ووعد بتقديم مكافأة للزعيم في حالة الفوز بالبطولة.