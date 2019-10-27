آل سويلم: مبروك لجماهير كبير الرياض

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة العالمي السابق، سعود آل سويلم، بلاعبي النصر بعد الفوز على الهلال على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ولعب الهلال ضد النصر في محيط الرعب ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز العالمي بهدفين مقابل هدف.

وكان الهلال تقدم عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 32، قبل أن ينتفض النصر في الشوط الثاني، ويسجل المغربي عبدالرزاق حمد الله هدفين.

وعلق آل سويلم على فوز النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ألف مبروك لجماهير كبير الرياض هذا الانتصار.. عامين بلا فوز على كبيرها”.

وأعاد رئيس مجلس إدارة النصر الحالي، صفوان السويكت نشر تغريدة آل سويلم، وعلق عليها قائلًا: “الله يديم أفراح الاستثنائي المرعب”.

ورد آل سويلم على تغريدة السويكت قائلًا: “اللهم آمين.. ويديم أفراح جماهير وعشاق الشمس.. ودائمًا دروس كبير الرياض حاضرة في كل زمان ومكان”.