آل معيوف: صوت المرأة ليس عورة والتعارف قبل الزواج مباح

المواطن - الرياض

أكد المحامي والمستشار الشرعي عبدالله آل معيوف، أن صوت المرأة ليس عورة، والنظر المحرم إلى المرأة ليس النظر بشكل عام، بل النظر الذي يكون بشهوة، معددًا الأدلة على ذلك من القرآن والسنة.

وقال معيوف خلال حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: وجه المرأة ليس بعورة، ومسألة تغطية وجهها هي مسألة خلافية، ولكن حتى من يرون تغطية وجه المرأة لا يرون أنه عورة ولكن من باب درء الفتنة، لذا النظر المحرم ليس هو مطلق النظر، ولكن هو النظر الذي يكون بشهوة.

ودلل معيوف بالقرآن والسنة على ذلك بقوله: لذلك الله تعالى يقول: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}، ربط غض البصر بحفظ الفرج؛ لأن النظر بشهوة قد يكون بريد إلى الزنا، لكن النظر من غير شهوة لا يكون بريدًا للزنا.

ورأى: أن التعارف قبل الزواج مباح ما لم يتم تجاوز هذه المحاذير الشرعية، وإذا توسعنا في قاعدة سد الذرائع فلن نُبقِ للناس في هذه الدنيا شيئًا، والتعارف هو أساس كل العلاقات التفاعلية في هذه الحياة، وإجازة جميع أنواع التعارف إلا التعارف قبل الزواج غير معقول عقلًا، نحن لا يمكن أن نظهر شريعتنا بهذه السطحية!