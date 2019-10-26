آيفون 11 يتحدى آيفون 11 برو الأغلى والأحدث على الإطلاق

المواطن - متابعة

يبدو أن إصدار آيفون 11 سوف يعيد الكرّة مرة أخرى كما فعل iPhone XR على حساب إصدارات البرو الأحدث والأغلى ومنها “آيفون 11 برو و11 برو ماكس”.

وفي هذا السياق، نشرت مؤسسة Rosenblatt Securities لأبحاث السوق والاستثمار تقريرًا جاء فيه أن مبيعات هواتف آيفون 11 تجاوزت 12 مليون وحدة منذ إطلاقه، أي في غضون نحو شهر.

هذه المبيعات تجاوزت توقعات آبل ما دفعها إلى زيادة إنتاج هذا الإصدار بواقع 1.6 مليون وحدة لتلبية الطلب المتزايد الذي يرجع بالأساس للسعر الرخيص نسبيًا إذا يبدأ سعر آيفون 11 من 700$ لسعة 64 جيجابايت، و 750$ لسعة 128 جيجابايت، و 850$ لسعة 256 جيجابايت.

على الجانب الآخر، شهدت مبيعات هواتف آيفون 11 برو / برو ماكس تراجعًا بواقع 15% عما كان متوقعًا الأمر الذي جعل آبل تقرر خفض الإنتاج لهذا الخط بواقع 3 مليون وحدة.

وتسبب عزوف المستهلكين عن الإصدارات الأغلى iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max بسبب ارتفاع الأسعار في ارتفاع مبيعات آيفون 11 بصورة لافتة، وهو ما دفع شركة آبل في إعادة تصنيع هذا الجهاز لتلبية رغبة المستهلكين.