أبرز أرقام العويس والقرني في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تعول الجماهير كثيرًا على حارسي مرمى الأهلي والاتحاد محمد العويس وفواز القرني في ديربي جدة اليوم، خاصة أنهما ظهرا بمستوى مميز خلال المباريات السابقة.

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام العويس والقرني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل ديربي جدة اليوم.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

محمد العويس

وشارك محمد العويس في 6 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم بمعدل 540 دقيقة لعب، واهتزت شباكه بـ4 أهداف، وقام بـ18 تصدياً ناجحاً.

وقام حارس مرمى النادي الأهلي بتشتيت الكرة 3 مرات، وحصل على بطاقة صفراء واحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فواز القرني

على الجانب الآخر، لعب فواز القرني 7 مباريات مع الاتحاد هذا الموسم بمعدل 630 دقيقة لعب، ورغم تقديمه لأداء مميز، إلا أنه استقبل 12 هدفًا.

وقام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بـ26 تصدياً ناجحاً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحصل على إنذارين.