أبرز أرقام دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الثامنة.

وأُقيمت 62 مباراة حتى الآن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت تسجيل 165 هدفًا، و1492 تسديدة، وانتهت 51 مواجهة بالفوز، فيما خيّم التعادل على نتيجة 11 لقاء.

وحصل لاعبو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على 240 بطاقة صفراء، و11 بطاقة حمراء، وشهدت المباريات السابقة 1707 أخطاء، ويتبقى 178 مواجهة على نهاية المسابقة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب والوحدة، ثم النادي الأهلي برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع النصر والفيصلي، ولكنهما يملكان مباراة مؤجلة.