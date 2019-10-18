أبرز أرقام مواجهات الأهلي ضد التعاون

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي ضد التعاون

ولعب الأهلي ضد التعاون 18 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات.

ونجح سكري القصيم في الفوز 3 مرات، ويعود آخر فوز له على الراقي إلى نوفمبر عام 2013، فيما انتهت 8 لقاءات لفريق الأهلي ضد التعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالراقي من تسجيل 35 هدفًا خلال مباريات الأهلي ضد التعاون السابقة في الدوري السعودي للمحترفين، فيما نجح سكري القصيم في إحراز 25 هدفًا.

ولم يخسر الأهلي ضد التعاون في آخر 11 مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يمنح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي دافعًا معنويًا قبل مواجهة اليوم.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، السوري عمر السومة هو هداف مواجهات الأهلي ضد التعاون برصيد 5 أهداف.

وقبل مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد سكري القصيم في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.