أبرز إحصائيات الأهلي والاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير إلى إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الخميس، لمتابعة مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يتفوق

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز إحصائيات الأهلي والاتحاد في المسابقة هذا الموسم، وذلك قبل ديربي جدة اليوم.

ولعب الأهلي 8 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتبقى له 22 مواجهة هذا الموسم، ونجح الراقي في الفوز 4 مرات، وتعادل مرتين وخسر في مثلهما.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في تسجيل 13 هدفًا، اهتزت شباكه بـ6 أهداف، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وذلك قبل مباراة الأهلي والاتحاد اليوم.

الاتحاد يُعاني

وخاض الاتحاد 8 مباريات حتى الآن، ويتبقى له 22 مواجهة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تحقيق الفوز 3 مرات، ولم يتعادل في أي لقاء، وخسر في 5 مواجهات.

وتمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من تسجيل 12 هدفًا، واهتزت شباكه بـ13 هدفًا، وقبل مباراة الأهلي والاتحاد اليوم، يقع في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.

إحصائيات الأهلي والاتحاد

ويتشابه الأهلي والاتحاد في بعض الإحصائيات قبل ديربي جدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قام الراقي بـ36 تسديدة على المرمى، ووصلت دقة التسديد 43.4%، مقابل 30 تسديدة للعميد بدقة 42.3%.

ووصلت نسبة أهداف الأهلي من التسديدات 15.7%، مقابل 16.9% للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك وفقًا لإحصائيات الدوري السعودي للمحترفين.