أبرز إحصائيات الهلال والسد في أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال والسد القطري التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويطمح الأزرق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والسد اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، فيما يسعى الفريق القطري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.

الهلال والسد

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أبرز إحصائيات الهلال والسد القطري في البطولة القارية، قبل مواجهة الفريقين اليوم.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 13 نقطة، ونجح في الفوز على الأهلي في دور الـ16 بنتيجة 4/3 بمجموع المباراتين، قبل أن يُطيح بفريق الاتحاد من ربع النهائي بنتيجة 3/2 مجموع المواجهتين.

على الجانب الآخر، تصدر السد ترتيب المجموعة الرابع برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة عن الأهلي الذي حل ثانيًا، وفاز في دور الـ16 على الدحيل بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين، وتغلب على النصر في ربع النهائي بنتيجة 4/3.