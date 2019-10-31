أبرز إحصائيات دي سوزا والأحمدي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم ثنائي الأهلي والاتحاد، البرازيلي جوزيف دي سوزا والمغربي كريم الأحمدي مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم قبل ديربي جدة اليوم.

ديربي جدة

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام دي سوزا والأحمدي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل ديربي جدة اليوم.

جوزيف دي سوزا

ولعب دي سوزا 7 مباريات مع الأهلي هذا الموسم بمعدل 544 دقيقة لعب، وله تسديدة واحدة على المرمى، وقام بصناعة 3 فرص، و12 افتكاكًا ناجحًا، وبلغت دقة الافتكاك 70.6%، ونجح في تشتيت الكرة 9 مرات، وقطع 7 كرات.

وقام دي سوزا بـ294 تمريرة ناجحة، وبلغت دقة التمرير 91.6%، ووصلت دقة التمرير في ساحة الخصم 86.6%، ولديه 4 مراوغات ناجحة، واكتسب 6 أخطاء، وارتكب 13 خطأ، ولم يحصل على أي بطاقة ملونة هذا الموسم.

كريم الأحمدي

على الجانب الآخر، شارك الأحمدي في 8 مباريات مع الاتحاد هذا الموسم بمعدل 719 دقيقة لعب، وسدد كرة واحدة على المرمى، ولم يصنع أي فرصة حتى الآن، وقام بـ20 افتكاكًا ناجحًا، ووصلت دقة الافتكاك إلى 74.1%.

وشتت الأحمدي الكرة 5 مرات، وقطع 7 كرات، وقام بـ352 تمريرة ناجحة، وبلغت دقة تمريراته 88%، فيما وصلت دقة التمرير لديه في ساحة الخصم 82%، ويملك مراوغتين ناجحتين، واكتسب 6 أخطاء، وارتكب 23 خطأ، وحصل على بطاقتين صفراويتين.