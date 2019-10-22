“المواطن” تشارك جمهور الهلال فرحة التأهل لنهائي آسيا .. فالكم اللقب

المواطن - مروة نبيل - تصوير : خالد الحمودي‎

وثقت عدسة “المواطن” أبرز لقطات مباراة الهلال والسد القطري، التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على حساب السد القطري بنتيجة 6/ 5 بمجموع المباراتين.

والتقطت عدسة “المواطن“، الحضور الجماهيري المميز من العائلات والأطفال والأفراد في محيط الرعب، لدعم الهلال في مواجهته الهامة ضد السد القطري، واحتفلوا مع اللاعبين بالتأهل إلى المباراة النهائية.

ورصدت عدستنا احتفالات الثنائي سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميز بالثنائية التي سجلوها في شباك السد القطري، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الضيف بنتيجة 4/ 2.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، خاصة أنه قدم مستوى مميزًا في النسخة الحالية، ويُعد واحدًا من أفضل الفرق في البطولة.